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Общество

Губернатор поручил подрядчику ускорить ремонт дороги Нестрино – Остров

Ход ремонтных работ на участке автодороги Нестрино – Остров оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Порховский район сегодня, 1 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов отметил, что дорога является важной транспортной артерией для жителей двух районов – Островского и Порховского.

«Есть незначительное отставание в две недели. Всего отремонтировано 7,4 километра дороги. Разметка уже нанесена», – отметил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Ремонт дороги осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения». Стоимость контракта – более 155 млн рублей. На объекте выполнены работы по переустройству труб, фрезерованию покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальта на основной дороге и примыканиях, ремонт водопропускных труб, нанесена разметка. В процессе – укрепление обочин и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Михаил Ведерников обратил внимание, что по контракту дорогу должны были сдать ещё две недели назад, и поручил подрядчику нарастить темп работ.

Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ранее сообщалось, что объём дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей. Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог Пскова.

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