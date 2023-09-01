В Псковской области сформирован перечень обучающих мероприятий для отряда «Дружина»

14:15, 01 сентября 2023, ПАИ

Перечень обучающих и развивающих мероприятий для членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» сформировали в Псковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата регионального правительства – руководитель управления спецпрограмм Андрей Вьюнов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«В настоящее время у нас разработан соответствующий перечень обучающих и развивающих мероприятий по изучению истории военно-исторического наследия Отчества, традиции основ национальной политики, многонациональной культуры», – отметил Андрей Вьюнов.

Так, например, по его словам, практический блок включает для себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций, преодоление последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф.

«Немаловажную роль в обучении играет вопрос слаживания и командообразования. В связи с этим для каждого филиала мы запланируем такие мероприятия, как посещение памятных мест на территории Псковской области, так называемых мест силы», – подчеркнул Андрей Вьюнов, добавив, что академический курс по обучению в «Дружине» составляет порядка 60 часов.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Также набор добровольцев в филиалы отряда в районах Псковской области должен быть завершён к осени.

Напомним, что в ряды «Дружины» уже вступило более 800 человек.