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Общество

Капитальный ремонт провели в Порховской школе-интернате благодаря нацпроекту

Капитальный ремонт провели в Порховской школе-интернате в рамках нацпроекта «Образование». Жилой и учебный корпуса учреждения осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Порховский район сегодня, 1 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Школа представляет собой комплекс из двух зданий, одно из которых является учебным корпусом для воспитанников. На сегодняшний день в школе-интернате обучаются и воспитываются 226 детей из разных районов Псковской области.

В 2020 году на базе учреждения создано две лаборатории естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в 2022 году приобретено компьютерное оборудование в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В 2022 году в рамках регионального проекта «Модернизация школ системы образования» был проведён капитальный ремонт здания. Кроме того, оснастили современным оборудованием мастерские технологии, поварского дела, декоративно-прикладного творчества и агропромышленного профиля, а также кабинет физики и помещения для проведения коррекционно-развивающих занятий. На эти цели было потрачено более 7 млн рублей.

Напомним, ранее в ходе рабочей поездки глава региона оценил ход ремонтных работ на участке автодороги Нестрино – Остров. Также он осмотрел благоустроенный мемориал погибшим от рук фашистов жителям деревни Красухи и почтил память жителей деревни, заживо сожжённых фашистами в годы Великой Отечественной войны.

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