День знаний отпраздновали в Каськовской школе Куньинского района

15:39, 01 сентября 2023, ПАИ

День знаний отпраздновали в Каськовской школе Куньинского района. Об этом сообщает газета «Пламя».

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«За летние каникулы родная школа изменилась до неузнаваемости. Ещё есть недоделки, которые предстоит исправить, но уже сейчас понятно, что Каськовская школа глобально преобразилась. Впрочем, как ни крути, главное украшение любой школы – это дети», – отметили в редакции газеты итоги капитального ремонта школы.

В школе состоялась торжественная линейка, на которой ученики исполнили государственный гимн Российской Федерации, а также гимн учебного заведения. Кроме того, учащиеся Каськовской школы вручили учителям букеты.

Ранее сообщалось, что 35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе.