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Общество

День знаний отпраздновали в Каськовской школе Куньинского района

День знаний отпраздновали в Каськовской школе Куньинского района. Об этом сообщает газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

«За летние каникулы родная школа изменилась до неузнаваемости. Ещё есть недоделки, которые предстоит исправить, но уже сейчас понятно, что Каськовская школа глобально преобразилась. Впрочем, как ни крути, главное украшение любой школы – это дети», – отметили в редакции газеты итоги капитального ремонта школы.

В школе состоялась торжественная линейка, на которой ученики исполнили государственный гимн Российской Федерации, а также гимн учебного заведения. Кроме того, учащиеся Каськовской школы вручили учителям букеты.

Ранее сообщалось, что 35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе.

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