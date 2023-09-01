Диспансеризация в два раза увеличила выявляемость онкологии в Псковской области

17:52, 01 сентября 2023, ПАИ

Выявляемость пациентов с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями увеличилась в Псковской области благодаря диспансеризации. Об этом сообщила руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 сентября.

«По информации комитета по здравоохранению, в два раза с начала года увеличилось количество выявляемости пациентов с онкологическими заболеваниями», – отметила гостья студии.

Татьяна Кузьмина также подчеркнула, что заболевание часто обнаруживают на поздней стадии развития: 3-й и 4-й. В это время требуется серьёзное и дорогостоящее лечение. Так, есть препараты от 300 тысяч рублей и более, которые рассчитаны только на один месяц лечения.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».