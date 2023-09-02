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Общество

Клещи покусали более 120 человек в Псковской области за неделю

Первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2023 году был зарегистрирован 26 марта (в 2022 году — 31 марта). Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

За неделю с 24 по 30 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 122 человека, в том числе 20 детей.

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 2 666 обращений, из них 717 – от детей. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений ниже на 11,3 %, в том числе детей – на 5,6 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2490 человек, в том числе 646 дети.

Больше всего случаев укусов клещей зарегистрировано в Пскове (54 случая). Следующим по количеству укусов идёт Псковский район (15). Девять обращений зарегистрировали в Гдовском районе, шесть – в Невельском и Печорском районах, четыре – в Бежаницком, Новосокольническом, Пустошкинском и Себежском районах, три – в Великих Луках, два – в Великолукском, Палкинском и Порховском районах, одно – в Дновском, Локнянском, Опочецком и Пушкиногорском районах. Не было обращений по поводу клещей в Дедовичском, Красногородском, Куньинском, Островском, Плюсском, Пыталовском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

Среди мест присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, лес.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций всего исследовано 1 994 клещей, из них снятых с пострадавших – 1 835 (за неделю – 129), из природных биотопов – 159 клещей.

Ранее сообщалось, что в августе клещи набирают максимальную концентрацию опасного для человека вируса. Надёжный способ защитить себя от клещевых инфекций – вакцинация. Начать её надо в сентябре.

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