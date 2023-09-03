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Общество

Вакцинацию от гриппа проводят в Великих Луках

Прививочная кампания стартовала в Великолукской межрайонной больнице 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Фото: ПАИ

Во всех подразделениях больницы, а также в передвижных медицинских комплексах, осуществляющих диспансеризацию, возобновилась вакцинация населения от гриппа.

Записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов можно по телефонам:

  • в поликлинике № 1 – по номеру (8 811-53) 7-88-99;
  • в поликлинике № 2 – по номеру (8 811-53) 9-19-80;
  • в поликлинике № 3 – по номеру (8 811-53) 7-28-62;
  • в филиале «Куньинский» – по номеру (8 811-49) 2-14-01.

Также вакцинацию и диспансеризацию можно пройти в передвижном комплексе на парковке торгового центра «Апельсин» по адресу улица Вокзальная, 11. График работы: 5, 8, 19, 22, 27, 29 сентября с 16:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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