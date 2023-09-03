Вакцинацию от гриппа проводят в Великих Луках
Прививочная кампания стартовала в Великолукской межрайонной больнице 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Во всех подразделениях больницы, а также в передвижных медицинских комплексах, осуществляющих диспансеризацию, возобновилась вакцинация населения от гриппа.
Записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов можно по телефонам:
- в поликлинике № 1 – по номеру (8 811-53) 7-88-99;
- в поликлинике № 2 – по номеру (8 811-53) 9-19-80;
- в поликлинике № 3 – по номеру (8 811-53) 7-28-62;
- в филиале «Куньинский» – по номеру (8 811-49) 2-14-01.
Также вакцинацию и диспансеризацию можно пройти в передвижном комплексе на парковке торгового центра «Апельсин» по адресу улица Вокзальная, 11. График работы: 5, 8, 19, 22, 27, 29 сентября с 16:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».