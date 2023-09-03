Открытый диалог, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошёл в ПсковГУ

19:09, 03 сентября 2023, ПАИ

Представители молодёжи из разных вузов Псковской области стали участниками дискуссионной площадки «Открытый диалог», посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ











Одной из важных тем мероприятия стало разрушительное воздействие терактов на гражданское население. Также говорили о том, как защитить себя в условиях повышенной террористической угрозы.

Подполковник в отставке, в прошлом командир спецназа «Зубр», Илья Обидов поделился с присутствующими своим боевым опытом, а также рассказал о том, в каких военных конфликтах участвовал и как попал в подразделение спецназа. Студенты смогли задать спикеру вопросы.

Автор фильма «1000 дешёвых зажигалок» Ирина Обидова рассказала участникам диалога о своём проекте. Затем начальник отдела режима и противодействия терроризму и экстремизму ПсковГУ Илья Глушанов представил алгоритм поведения студента в момент террористической угрозы и озвучил меры профилактики терроризма и экстремизма, доступные гражданскому населению.

Завершилась встреча выступлением руководителя Военно-учебного центра ПсковГУ, подполковника Вадима Беды. Спикер ответил на вопросы о важности военной подготовки для современных студентов, а также рассказал, почему ребята решают поступить в ВУЦ и помогут ли полученные в центре умения и навыки в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Добавим, что «Открытый диалог» – это масштабный проект, в рамках которого молодёжи предоставляется возможность на дискуссионных площадках поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям и представителям органов власти, а также предлагать свои идеи и проекты для воплощения в жизнь.

Ранее также сообщалось, что митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в сквере у Дома офицеров в Пскове.

Также прошла памятная акция «Помним Беслан».