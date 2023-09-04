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Спорт

Настоящим праздником футбола назвал финал турнира «Кожаный мяч» Алексей Севастьянов

Настоящим праздником футбола назвал финал турнира школьных команд «Кожаный мяч», прошедший 2 и 3 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, председатель комитета по местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

«Надо было просто видеть счастливые лица ребят из Невеля, Дедовичей, Опочки и других районов области. Получился прекрасный праздник на прекрасном стадионе. Все дети уехали счастливые, накормленные, с подарками. Я уверен, что сегодня это тема номер один, которая обсуждается среди девчонок и мальчишек в школах региона», – поделился впечатлениями от спортивного праздника депутат.

Алексей Севастьянов напомнил, что в этом году проведение традиционного турнира школьных футбольных команд «Кожаный мяч» оказалось под вопросом, но благодаря своевременному личному участию губернатора, депутатов Собрания, заинтересованности районных властей, вовлеченности региональной федерации футбола удалось в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы и найти необходимые средства на проведение турнира.

Финал проходил два дня, в общей сложности в нём приняли участи почти 400 детей. 2 сентября на футбольное поле главного стадиона региона вышли школьные команды девочек, 3 сентября прошли финальные игры среди команд мальчиков в разных возрастных категориях.

«Признаюсь честно, мне даже не хотелось бы сейчас перечислять команды, занявшие призовые места. Победил футбол, победил детский спорт. Это был настоящий праздник. Радостно, что всё получилось», – подытожил Алексей Севастьянов.

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