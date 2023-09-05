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Культура

Концерт органной музыки пройдет в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Пересекая века» пройдет в воскресенье, 10 сентября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

Фото: ПАИ

В концерте примет участие органистка Анна Кириллова, студентка пятого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Георга Муффата и Иоганна Себастьяна Баха, а также французского симфониста Луи Виктора Жюля Вьерна. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. 

Продолжительность концерта – 65 минут, без антракта.

Ранее сообщалось, что скрипач и органистка выступят в печорской кирхе 9 сентября. 

Напомним, что в Пскове в сентябре состоятся пять органных концертов.

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