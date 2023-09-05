Концерт органной музыки пройдет в Пскове

11:18, 05 сентября 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Пересекая века» пройдет в воскресенье, 10 сентября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В концерте примет участие органистка Анна Кириллова, студентка пятого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Георга Муффата и Иоганна Себастьяна Баха, а также французского симфониста Луи Виктора Жюля Вьерна.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта.

Продолжительность концерта – 65 минут, без антракта.

Ранее сообщалось, что скрипач и органистка выступят в печорской кирхе 9 сентября.

Напомним, что в Пскове в сентябре состоятся пять органных концертов.