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Общество

Александр Котов призывает псковичей сдать кровь в поддержку донорского движения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призывает псковичей принять участие в сдаче крови и стволовых клеток костного мозга в поддержку донорского движения #ДавайВступай! от ФМБА России, передает корреспондент ПАИ. Сам руководитель регионального парламента принял участие в акции во вторник, 5 сентября.

Фото: ПАИ

«Мы с коллегами с удовольствием решили поучаствовать в этой акции по донорству крови и стволовых клеток, которая сегодня проходит в Пскове. У нас, у депутатов, призвание помогать людям, и мы, конечно, стараемся следовать этому. А вот эта помощь совершенно практическая – наша кровь, которую мы сегодня сдали, потребуется кому-то, может, даже спасет чью-то жизнь», – сказал Александр Котов.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Александр Котов отметил важность ации. «Мы сегодня пришли и сдали кровь, раз позволяет здоровье и есть такая возможность. Мы в том числе своим примером показываем, чтобы люди откликались на такого рода акции и помогали тем, кто сегодня нуждается в донорской крови или стволовых клетках. Также в Пскове будет проходить марафон по сдаче стволовых клеток. Давайте все дружно откликнемся и поможем. Это очень важно для тех, кто в этом нуждается», – заключил спикер регионального парламента.  

В рамках проекта донорского движения передвижная станция переливания крови работает на Октябрьской площади с 9:00 до 13:00.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».

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Депутаты Псковского областного Собрания сдают кровь в поддержку донорского движения


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