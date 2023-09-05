Больше позитива. Главные события месяца глазами экспертов. Август 2023

13:07, 05 сентября 2023, ПАИ

С одной стороны, август вновь оправдал звание месяца, в котором происходят всякие неприятности. Но с другой — позитивного и доброго в нем оказалось все же гораздо больше.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг – топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 МЕСТО. Фестиваль «Наше море» в честь юбилея Пскова

В течение года в наш обзор эксперты не в первый раз выводят в топ события культурной жизни региона. Фестивали, масштабные концерты по праву заняли заметное место в событийном календаре Псковской области и влияют на общую повестку регионального развития. В этом смысле фестиваль «Наше море», который прошел в начале августа под Гдовом, не исключение, а уже правило.

Эксперты Псковского агентства информации справедливо указывают на то, что с подачи губернатора Михаила Ведерникова комитет по культуре Псковской области во главе с Ольгой Тимофеевой успешно продолжает насыщать календарь мероприятиями, которые выходят за рамки традиционных, таких как День Пскова или Дни пушкинской поэзии и русской культуры и так далее. Все чаще масштабные культурные события проходят далеко за границами областной столицы, расширяя привычные границы ареала культуры. «Наше море» - фестиваль в череде мероприятий, которые проходят в муниципалитетах региона, но при этом становятся не менее, а зачастую более привлекательными и посещаемыми, чем фесты в Пскове.

Конечно, очень многих, как и нас, интересует, станет ли «Наше море» традиционным событием года. Но тут уже многое зависит не от усилий сотрудников комитета по культуре, которые показали как, а от муниципальных властей и их желания и понимания возможностей фестиваля для привлечения внимания к Гдову. А уж механизмов привлечения финансов для организации подобных мероприятий сейчас более чем достаточно. Не зря же эксперты ПАИ включили в топ-10 событий месяца приезд в Псков гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.

4 МЕСТО. Увеличение с 2024 года до 110 млн рублей бюджета конкурса для ТОСов

«Ну, ТОСы у нас со всех сторон обласканы», - справедливо отмечает один из экспертов Псковского агентства информации.

Еще недавно очень многие весьма скептически относились к тому, с каким вниманием глава региона относился к развитию территориального общественного самоуправления. Но прошло время — и те муниципалитеты, что с самого начала не отнеслись к этой инициативе внимательно, начали кусать локти. «Вдруг» оказалось, что ТОС — эффективный и удобный механизм по решению локальных проблем, например благоустройства, и, что еще важнее, направляет энергию активных жителей в созидательное русло.

ТОС очень быстро набрало обороты, да так, что количество проектов на региональный и муниципальные конкурсы начали заметно превышать объем грантовых средств. Которые, к слову тоже, не маленькие — на 2023 год 55 млн рублей. Поэтому заявление Михаила Ведерникова, который на семинаре для активистов местного самоуправления сообщил о принятом совместно с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым решении об удвоении, до 110 млн рублей, средств конкурса для ТОСов, было принято экспертным сообществом, в котором немало представителей МСУ, чуть ли не с восторгом.

3 МЕСТО. Выделение 570 млн рублей на покупку новых автобусов и 300 млн — на новую дорожную технику

Все мы любим, когда общественный транспорт удобен, нов, ходит по расписанию. И если какая-то из этих составляющих отсутствует — мы сразу начинаем справедливо негодовать.

С автобусами в Псковской области все очень даже неплохо, если сравнивать с многими другими регионами. А теперь станет еще лучше. 570 млн рублей - столько регион истратит на покупку 59 новых автобусов. Речь идет о 47 автобусах для пассажирских перевозок и еще о 12 специальных туристических автобусах. Подробнее об этом в своей авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» рассказал Александр Машкарин.

Кроме того, губернатор Михаил Ведерников 30 августа заявил еще об одном решении. Речь о запуске региональной программы «Чистая область», нацеленной на обновление парка дорожной техники в городах и районах, Уже в этом году областные власти приобретут первую партию машин на сумму 300 млн рублей.

Масштабные вливания в дорожную и транспортную сферы происходят ежегодно. Однако такого вливания в приобретение техники не было уже давно. Так что на дорогах Пскова и области станет чище и зеленее — буквально, от новых автобусов.

2 МЕСТО. Празднование Успения Богородицы, 550-летия Псково-Печерского монастыря и развернутое интервью митрополита Тихона

В этом году празднование Успения Богородицы в Печорах и Псково-Печерском монастыре привлекло гораздо больше внимания, чем обычно. Безусловно, это было связано с тем, что обитель отмечала 550-летие и, не в последнюю очередь, с масштабным благоустройством Печор.

И хотя неоднократно говорилось, что работы будут продолжаться и после августа, в социальных сетях по поводу ремонтов, благоустройства, реконструкций оставалось множество вопросов от горожан: как по срокам, там и в целом, зачем это делается.

На эти вопросы, отчасти взяв на себя груз ответственности и местных властей, на пресс-конференции для нескольких СМИ подробно ответил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Эксперты, анализируя интервью владыки, отметили, что он глубоко погружен в темы, связанные с идущими работами. При этом он мыслит стратегическими категориями, хорошо представляя, какими он видит Печоры в будущем.

От редакции Псковского агентства информации настоятельно рекомендуем посетить Печоры даже тем, кто был там неделю назад, на Успении — настолько стремительно продолжает преображаться город.

1 МЕСТО. Атака БПЛА на аэродром Пскова

Налет дронов на аэропорт Пскова оказался темой весьма чувствительной для региона. И не только потому, что в воздухе висел вопрос о том, как и откуда смогли долететь до северо-запада России БПЛА. А в первую очередь потому, что вновь поднят вопрос о том, каким образом «в моменте» реагировать и вести себя простым жителям. Многие из них в ночь налета начали снимать и постить видео, фото в соцсети, в личных переписках — по сути давая врагу информацию о происходящем в режиме реального времени.

Отметим, что значительная часть информационной работы, связанной с последствиями налета на аэропорт Пскова, была посвящена объяснению правил поведения во время подобных инцидентов.

Михаил Ведерников во время ЧП выступил основным верифицированным источником информации. О том, что люди доверяют ему, говорит резко выросшее число подписчиков в телеграм-канале главы региона.

В целом, оперативные службы успешно справились с последствиями атаки. Будем надеяться, что Псков с подобным больше не столкнется.