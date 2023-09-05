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Общество

Французский певец выступит на сцене Псковского колледжа искусств

Псковичи смогут бесплатно посетить концерт с участием французского исполнителя Франсуа Модеме. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

По словам Веры Алексеевой, любой желающий сможет послушать голос французского исполнителя Франсуа Модеме сегодня, 5 сентября. Концерт с его участием можно посетить абсолютно бесплатно, придя в Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова. В выступлениях также примут участие студенты колледжа. Начало в 15:00. 

«У Франсуа уже есть некоторая интересная история из жизни в Пскове. Мы имели честь побывать на выступлении Торошинского дома культуры, который вчера открылся. Франсуа приехал с музыкальным подарком. Жители Псковского района в деревне Торошино также услышали песни исполнения Франсуа», – отметила она. 

Напомним, что фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. В мероприятии примут участие представители более десятка государств

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