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Общество

Французский музыкант высказал своё мнение о русских

Своё мнение о русских и «школе языка» рассказал участник фестиваля «На том и стоим», французский певец Франсуа Модеме в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

«Всё началось с того, что меня приняли с распростёртыми руками [объятиями. – ПАИ]. Сразу понял, что здесь, на Руси, я свой среди своих. Я осознал, что у каждого русского есть широкая душа, и он знает все культуры мира. Он знает порой французские песни, литературу лучше, чем сам француз. У русского человека есть желание сохранить свою культуру и культуры других стран. Это очень важно, уникально», – сказал он. 

Он также отметил, что русский язык осваивал самостоятельно, когда в 2014 году приехал в Донецк, а в 2016 году начал учиться в гражданской среде. Он, по его словам, выучил язык благодаря русской школе музыки и окопам, в которых он побывал.

Напомним, что фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том и стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. В мероприятии примут участие представители более десятка государств

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Французский музыкант высказал своё мнение о русских


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