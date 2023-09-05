Французский музыкант высказал своё мнение о русских

17:42, 05 сентября 2023, ПАИ

Своё мнение о русских и «школе языка» рассказал участник фестиваля «На том и стоим», французский певец Франсуа Модеме в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Всё началось с того, что меня приняли с распростёртыми руками [объятиями. – ПАИ]. Сразу понял, что здесь, на Руси, я свой среди своих. Я осознал, что у каждого русского есть широкая душа, и он знает все культуры мира. Он знает порой французские песни, литературу лучше, чем сам француз. У русского человека есть желание сохранить свою культуру и культуры других стран. Это очень важно, уникально», – сказал он.

Он также отметил, что русский язык осваивал самостоятельно, когда в 2014 году приехал в Донецк, а в 2016 году начал учиться в гражданской среде. Он, по его словам, выучил язык благодаря русской школе музыки и окопам, в которых он побывал.

Напомним, что фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том и стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. В мероприятии примут участие представители более десятка государств.