Цель проведения фестиваля «На том и стоим» назвал его участник из Франции

17:27, 05 сентября 2023, ПАИ

Задачи фестиваля «На том и стоим» назвал его участник, певец из Франции Франсуа Модеме в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нашу культуру не отменить, то есть будем петь на разных языках, будем показывать произведение искусства, будем говорить о том, что есть русская культура, что есть много культуры в мире. И их можно соединить в Пскове для хорошего будущего», – сказал французский исполнитель.

Он также отметил, что русский язык учил самостоятельно, когда в 2014 году приехал в Донецк, а в 2016 году начал учиться в гражданской среде. Он, по его словам, выучил язык благодаря русской школе музыки и окопам, в которых он побывал.

«Каждый шаг, который мы принимаем сегодня, имеет эхо в будущее. Этот фестиваль – шаг спортсмена, чтобы передать дальше «факел» нашей культуры», – заключил Франсуа Модеме.

Напомним, что фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том и стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. В мероприятии примут участие представители более десятка государств.