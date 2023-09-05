Александр Котов заявил, что на выборах губернатора будет голосовать с помощью ДЭГ

15:10, 05 сентября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил, что на выборах губернатора будет голосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он рассказал на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я знаю, с чего начнётся мой рабочий день в пятницу. Я открою приложение «Госуслуги» и проголосую. Я всегда участвую в выборах и всегда это делаю, не откладывая. Надеюсь, так же поступите и вы – дистанционно или на избирательном участке», – обратился к однопартийцам Александр Котов.

Он также добавил, что губернатор отвечает за весь регион, его работа публична, и решения имеют серьёзные последствия. «Поэтому занимать такую должность, нести это бремя может только по-настоящему сильный человек, уверенный в своих возможностях. Укрепить эту уверенность можем мы с вами. Это и есть наша задача – быть рядом, честно выполнять своё дело, уметь подставить плечо, мобилизоваться, быть настоящей командой», – заключил Александр Котов.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.