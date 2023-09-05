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Общество

Капитальный ремонт проведут в Псковском госпитале ветеранов войн

Ремонт проведут в Псковском госпитале для ветеранов войн на улице Лагерной, 3. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести внутренние отделочные работы: привести в порядок коридоры с первого по третий этаж, отремонтировать регистратуру, поменять дверные блоки в некоторых кабинетах и установить пристенный поручень. 

Начальная цена контракта – 1,466 млн рублей. Окончание подачи заявок – 12 сентября 2023 года. Работы должны быть выполнены до 20 ноября.

Кроме того, в августе в Псковский госпиталь для ветеранов войн поступило новое современное реабилитационное оборудование. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» для госпиталя приобрели велоэргометр и тренажёр, имитирующий подъём по лестнице. Оборудование используется для реабилитации участников СВО и граждан, нуждающихся в восстановлении утраченных функций. 

Ранее сообщалось, что Минобороны поддержало обращение Михаила Ведерникова о модернизации филиала № 2 442-го военного клинического госпиталя в Пскове. Планируется, что новый корпус будет в два с лишним раза больше существующего – около девяти тысяч квадратных метров. 

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