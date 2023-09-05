За день более 50 псковичей сдали кровь в поддержку донорского движения

18:19, 05 сентября 2023, ПАИ

Более 50 псковичей приняли участие в акции по популяризации донорского движения #ДавайВступай! от ФМБА России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил комитет по здравоохранению Псковской области.

Среди участников акции были сотрудники ФСИН, ФССП и представители других ведомств, а также студенты ПсковГУ и Псковского медицинского колледжа, волонтёры псковского отделения Красного Креста.

Ещё 30 псковичей вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В рамках введения в профессию с донорским движением познакомились будущие фельдшеры – студенты первого курса Псковского медицинского колледжа.

Напомним, что цель марафона – привлечь молодых, активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.

Ранее сообщалось, что кровь сдали депутаты Псковского областного Собрания во главе с председателем регионального парламента Александром Котовым.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».