Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За день более 50 псковичей сдали кровь в поддержку донорского движения

Более 50 псковичей приняли участие в акции по популяризации донорского движения #ДавайВступай! от ФМБА России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил комитет по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: ПАИ

Среди участников акции были сотрудники ФСИН, ФССП и представители других ведомств, а также студенты ПсковГУ и Псковского медицинского колледжа, волонтёры псковского отделения Красного Креста.

Ещё 30 псковичей вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В рамках введения в профессию с донорским движением познакомились будущие фельдшеры – студенты первого курса Псковского медицинского колледжа.

Напомним, что цель марафона – привлечь молодых, активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.

Ранее сообщалось, что кровь сдали депутаты Псковского областного Собрания во главе с председателем регионального парламента Александром Котовым.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 сентября 2023

Праздник устроили для 40 малышей из домов-интернатов Псковской области

05 сентября 2023

За день более 50 псковичей сдали кровь в поддержку донорского движения

05 сентября 2023

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» вышел в свет

05 сентября 2023

Кто может стать ревизором, рассказал Дмитрий Губин

05 сентября 2023

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии

05 сентября 2023

Литературный сквер появится во внутреннем дворе ПсковГУ

05 сентября 2023

Новый ФАП открыт в деревне Носово Пыталовского района

05 сентября 2023

Французский музыкант высказал своё мнение о русских


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...