Сотрудники Псковского УФСИН вступят в Федеральный регистр доноров костного мозга

19:18, 05 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники УФСИН России по Псковской области сдали кровь для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках акции #ДавайВступай! от ФМБА России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: УФСИН России по Псковской области



Фото: УФСИН России по Псковской области



Фото: УФСИН России по Псковской области



Фото: УФСИН России по Псковской области



Фото: УФСИН России по Псковской области









Для вступления в регистр у потенциальных доноров провели забор крови, после чего её отправят на дальнейшее определение HLA-генотипа. По готовности результатов данные генотипа человека заносят в Федеральный регистр доноров костного мозга. Если впоследствии его генотип совпадёт с генотипом больного, у вступившего в регистр появится возможность спасти жизнь генетическому близнецу.

В России регистр состоит из более 200 тысяч доноров. В ближайшее время эту цифру планируется увеличить как минимум вдвое. Ежегодно трансплантация стволовых клеток требуется примерно пяти тысячам россиян, из которых одна пятая – дети.

В пресс-службе добавили, что личный состав УИС Псковской области сдаёт кровь регулярно. Есть и почётные доноры, отмеченные нагрудным знаком и удостоверением за безвозмездную помощь и неравнодушие. Сегодня «копилка добрых дел» пополнилась и желанием вступить в федеральный регистр.

Ранее сообщалось, что кровь сдали депутаты Псковского областного Собрания во главе с председателем регионального парламента Александром Котовым.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги при участии Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».