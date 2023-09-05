Французский певец выступает в Приказной палате Пскова

19:40, 05 сентября 2023, ПАИ

Французский певец Франсуа Модеме выступает в Приказной палате Псковского кремля сегодня, 5 сентября. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Псковский музей-заповедник.

«Певец из Франции, выбравший жизнь в России, в самом центре Псковской земли, говорит с псковичами на прекрасном языке музыки. Звучат как русское народное творчество, так и французские песни. Культуры соединяются здесь, в Доме Святой Троицы!» – говорится в сообщении.

Напомним, что Франсуа Модеме был на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ранее также сообщалось, что фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. В мероприятии примут участие представители более десятка государств.