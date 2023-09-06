Центр гостеприимства появится в Псковской области

10:52, 06 сентября 2023, ПАИ

Центр гостеприимства появится в Невельском районе Псковской области на базе улиточной фермы «Золотая улитка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства на постройку Центра владелец улиточной фермы получит от Минсельхоза РФ в рамках гранта. Всего предпринимателю дадут 10 миллионов рублей.

Центр гостеприимства будет включать в себя кафе, фермерскую лавку, гостевой дом и улиточный СПА. «Это будет способствовать привлечению большего количества посетителей, развитию культуры потребления блюд из виноградной улитки и популяризации регионального бренда «Псковская улитка», – отметили в пресс-службе правительства региона.

Помимо постройки центра гостеприимства, предприниматель планирует на средства гранта закупить новое оборудование и модернизировать производственные площади.

Добавим, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.