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Общество

Систему ухода за пожилыми людьми создадут в Псковской области

Ассоциация автономной некоммерческой организации по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие» выступит партнёром властей Псковской области по созданию в регионе системы долговременного ухода за пожилыми людьми и нуждающимися в помощи гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: сайт pskov.ru

Предполагается создать нормативно-правовую базу в этом направлении, а также вести методическую, информационную, консультационную и правовую работу, перенимать лучшие практики в части долговременного ухода.

Такие договорённости были подписаны на V форуме социальных инноваций регионов в Москве. В официальной церемонии заключения соглашения приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Напомним, также на форуме заключили соглашение о цифровизации системы здравоохранения между региональным правительством и Сбером. Помимо этого, в рамках мероприятия ректор ПсковГУ Наталья Ильина представила доклад «Формирование общественного здоровья в регионе: партнёрство федерального медицинского центра, университета и власти на примере Псковской области».

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