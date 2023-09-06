Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Система ДЭГ показала себя достойно на прошлогодних выборах – депутаты Псковской гордумы

Система ДЭГ показала себя достойно на прошлогодних выборах в Пскове. Об этом заявили депутаты Псковской городской Думы Юрий Бурлин и Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 сентября.

Фото ПАИ

Они напомнили, что в прошлом году на выборах в гордуму ДЭГ было новинкой для избирателей.

«Большинство ещё ножками ходили, – рассказал Иван Мешков. – Электронную форму на выборах в городскую Думу тогда выбрали лишь около 10 % избирателей. Большинство ножками пришло, людям важен ритуал, традиция».

При этом от заметил, что система ДЭГ показала себя достойно: она прозрачна и имеет надёжную систему защиты. «Неважно, какой инструментарий выбираешь на выборах, главное - выполнить свой долг гражданина», – считает депутат.

Юрий Бурлин подчеркнул, что дистанционным голосованием «мы привлекаем молодёжь», и добавил, что и старшее поколение также осваивает именно современный способ голосования.

Городские парламентарии видят свою задачу в максимальном привлечении граждан к этому процессу, информируя жителей своих округов в социальных сетях, на личных встречах и депутатских выездах.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Напомним, что в Псковской области на сегодняшний день подано более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 сентября 2023

Система ДЭГ показала себя достойно на прошлогодних выборах – депутаты Псковской гордумы

06 сентября 2023

Центр общественного наблюдения в Псковской области начнёт работать в дни голосования

06 сентября 2023

О преимуществах ДЭГ рассказывают депутаты Псковской гордумы в медиацентре ПАИ

06 сентября 2023

Более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

05 сентября 2023

Незрячие жители Псковской области смогут проголосовать на семи избирательных участках

05 сентября 2023

Александр Котов назвал особенность губернаторских выборов в Псковской области

05 сентября 2023

Александр Котов заявил, что на выборах губернатора будет голосовать с помощью ДЭГ

05 сентября 2023

Около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...