Система ДЭГ показала себя достойно на прошлогодних выборах – депутаты Псковской гордумы

14:55, 06 сентября 2023, ПАИ

Система ДЭГ показала себя достойно на прошлогодних выборах в Пскове. Об этом заявили депутаты Псковской городской Думы Юрий Бурлин и Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 сентября.

Они напомнили, что в прошлом году на выборах в гордуму ДЭГ было новинкой для избирателей.

«Большинство ещё ножками ходили, – рассказал Иван Мешков. – Электронную форму на выборах в городскую Думу тогда выбрали лишь около 10 % избирателей. Большинство ножками пришло, людям важен ритуал, традиция».

При этом от заметил, что система ДЭГ показала себя достойно: она прозрачна и имеет надёжную систему защиты. «Неважно, какой инструментарий выбираешь на выборах, главное - выполнить свой долг гражданина», – считает депутат.

Юрий Бурлин подчеркнул, что дистанционным голосованием «мы привлекаем молодёжь», и добавил, что и старшее поколение также осваивает именно современный способ голосования.

Городские парламентарии видят свою задачу в максимальном привлечении граждан к этому процессу, информируя жителей своих округов в социальных сетях, на личных встречах и депутатских выездах.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Напомним, что в Псковской области на сегодняшний день подано более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ.