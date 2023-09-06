Благоустройство воинского захоронения в Невельском районе оценил Михаил Ведерников

16:29, 06 сентября 2023, ПАИ

Военный мемориал в деревне Чернецово Невельского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет, передает корреспондент ПАИ. Глава региона возложил цветы к братской могиле воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг., передает корреспондент ПАИ.

Воинское захоронение было благоустроено. В рамках контракта подрядчик установил новые гранитные плиты с нанесением имен погибших, выполнил укладку брусчатки, обустройство клумб и замену ограждения. Также был выполнен ремонт центрального памятника.

Напомними, что в рамках рабочего визита в Невельский район Михаил Ведерников также посетил площадку регионального конкурса на лучшее ветеранское подворье.