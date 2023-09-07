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Общество

С 9 сентября в Пскове изменится расписание автобуса №8А

С 9 сентября в Пскове изменится расписание автобуса №8А. С новым расписанием можно ознакомиться здесь. Кроме того, с 9 сентября изменится раписание автобусов, которые курсируют в садоводческие товарищества. Об этом ПАИ сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Ранее сообщалось, что транспортное предприятие испытывает потребность в водителях и кондукторах.

Напомним, что в регионе выделят 570 млн рублей на закупку 59 новых автобусов, 12 из которых будут туристическими

31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.

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