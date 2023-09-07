Анна Ковальчук о Пушкинском театральном фестивале: Мы соединимся в творческом экстазе со зрителем

14:53, 07 сентября 2023, ПАИ

Актриса театра и кино Анна Ковальчук рассказала о своих ожиданиях от участия в Пушкинском театральном фестивале, который открывается сегодня, 7 сентября в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я с самым душевным настроем, потому что я здесь не первый раз. Я жду от этой встречи какой-то душевности, и, надеюсь, мы соединимся в настоящем творческом экстазе со зрителями», – сказала актриса театра им. Ленсовета.

Анна Ковальчук рассказала об особенностях игры в музыкальном спектакле «Евгений Онегин». По её словам, трудность такой игры для актёра заключается в том, что нельзя вживаться в образ своего персонажа.

«Хочется переложить свои чувства на переживания Татьяны и впасть в это состояния. Но суть в том, что нельзя, нужно уметь отстраняться от этого состояния. Это для актёра самое сложное, когда нельзя играть», – считает актриса.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.