Актёр театра Ленсовета Сергей Перегудов: У Пскова особая атмосфера

15:57, 07 сентября 2023, ПАИ

Актёр Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Сергей Перегудов отметил особую атмосферу Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

«И с друзьями, и в разные периоды своей жизни я здесь был. И в Псково-Печерском монастыре был, и в Пскове играл со спектаклями в театре Пушкина, когда уже был Дмитрий Дмитриевич Месхиев», – сказал он.

Сергей Перегудов рассказал историю, как он и актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд только начинали свой путь в кино и одной из первых картин, которую они сыграли вместе, был сериал – «Принцесса и нищие», режиссёром которого был Дмитрий Месхиев.

«Юля тогда говорила, что она из Пскова – и всё так соединилось. Так как нам близко от Санкт-Петербурга до Пскова, мы часто бывали здесь. Даже на машинах приезжали и экскурсии были по Кремлю и в окрестностях. Мы рады сюда вернуться снова, это какая-то своя особая атмосфера города», – заметил актёр.

Напомним, что Сергей Перегудов примет участие в Пушкинском театральном фестивале, который открывается сегодня, 7 сентября, в Пскове.

Со временем трансформируется оболочка многого: одежды, гаджетов, но то, о чём говорит театр, будет неизменно всегда, уверен актер. «Это самое главное, почему театр будет жив и никогда не будет конкурировать с кино, с другими видами искусства. Нейросети – это всё тщетное, пустое по сравнению с живым театром», – подчеркнул он.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.