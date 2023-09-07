ВИДЕО. В Пскове презентовали Центр общественного наблюдения за выборами

16:58, 07 сентября 2023, ПАИ

Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области презентовали на пресс-конференции, которая прошла в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове 6 сентября.

Отметим, что Центр общественного наблюдения будет работать на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу: улица Некрасова, 19. В ЦОН также будет работать горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Отметим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Также там будет организована работа центра видеонаблюдения и горячие линии. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.