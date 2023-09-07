Более семи тысяч человек посетили выставку «Изборский хоровод»

18:18, 07 сентября 2023, ПАИ

Более семи тысяч человек посетили выставку «Изборский хоровод», которая открылась в выставочном зале Изборского музея-заповедника накануне Дня России, 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выставка посвящена русскому народному костюму. Здесь можно увидеть более 30 костюмов из разных регионов и республик: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Псковской области, Костромы, Карелии и Татарстана. Дополнили выставку и произведения русской живописи.

Познакомиться с народными костюмами можно в выставочном зале Изборского музея-заповедника на улице Печорской, 37. Выставка будет работать до 30 сентября.

Также напоминаем, что с 1 сентября в музее-заповеднике изменился режим работы. Выставочный зал и кассы в Изборской крепости по будням и в воскресенье работают с 10:00 до 18:00, а по субботам – с 09:00 до 18:00.

Кроме того, во всех четырёх музейных экспозициях и в выставочном зале понедельник стал выходным днём. Аналогичные изменения коснулись и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово.