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Рак прямой кишки выявили у 60-летнего псковича в ходе диспансеризации

Рак прямой кишки помогла выявить диспансеризация у 60-летнего псковича, сообщается в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В сообщении говорится, что поначалу мужчина к диспансеризации относился скептически, всё время ворчал и ругался. Обратиться в отделение профилактики его заставили обстоятельства: он проходил комиссию по трудоустройству.

Врачи уговаривали его пройти обследование по возрасту, одним из которых являлся анализ кала на скрытую кровь. Мужчина смеялся и не воспринимал всерьёз настойчивость медиков, но всё же согласился на анализ из принципа доказать, что он ничего не значит.

При обследовании на втором этапе диспансеризации хирург поставил диагноз: «Подозрение на ЗНО (злокачественное новообразование) прямой кишки». Подтвердился рак прямой кишки третьей стадии.

«После услышанного улыбка и насмешки сменились на вопросы и страх. В течение кратчайших сроков мужчина начал лечение и уже выполнял все указания врачей беспрекословно. Для него всё закончилось благополучно. Теперь он постоянный пациент отделения профилактики. И диспансеризацию проходит ежегодно. Как и его родные!» – говорится в сообщении.

Напомним, записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по телефону 29-90-28.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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