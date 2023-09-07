Рак прямой кишки выявили у 60-летнего псковича в ходе диспансеризации

18:52, 07 сентября 2023, ПАИ

Рак прямой кишки помогла выявить диспансеризация у 60-летнего псковича, сообщается в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.

В сообщении говорится, что поначалу мужчина к диспансеризации относился скептически, всё время ворчал и ругался. Обратиться в отделение профилактики его заставили обстоятельства: он проходил комиссию по трудоустройству.

Врачи уговаривали его пройти обследование по возрасту, одним из которых являлся анализ кала на скрытую кровь. Мужчина смеялся и не воспринимал всерьёз настойчивость медиков, но всё же согласился на анализ из принципа доказать, что он ничего не значит.

При обследовании на втором этапе диспансеризации хирург поставил диагноз: «Подозрение на ЗНО (злокачественное новообразование) прямой кишки». Подтвердился рак прямой кишки третьей стадии.

«После услышанного улыбка и насмешки сменились на вопросы и страх. В течение кратчайших сроков мужчина начал лечение и уже выполнял все указания врачей беспрекословно. Для него всё закончилось благополучно. Теперь он постоянный пациент отделения профилактики. И диспансеризацию проходит ежегодно. Как и его родные!» – говорится в сообщении.

Напомним, записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по телефону 29-90-28.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».