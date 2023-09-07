596 избирательных участков будут работать в Псковской области
596 избирательных участков Псковской области готовятся к встрече с избирателями. Об этом сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии.
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Фото: избирательная комиссия Псковской области
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Фото: избирательная комиссия Псковской области
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Фото: избирательная комиссия Псковской области
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Фото: избирательная комиссия Псковской области
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Фото: избирательная комиссия Псковской области
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Фото: избирательная комиссия Псковской области
Участки будут работать с 8:00 до 20:00.
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Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Кроме того, на протяжении трёх дней голосования в Пскове будет работать Центр общественного наблюдения.
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