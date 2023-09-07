Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

596 избирательных участков будут работать в Псковской области

596 избирательных участков Псковской области готовятся к встрече с избирателями. Об этом сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии.

  • Избирательные участки в Псковской области
    Фото: избирательная комиссия Псковской области
  • Избирательные участки в Псковской области
    Фото: избирательная комиссия Псковской области
  • Избирательные участки в Псковской области
    Фото: избирательная комиссия Псковской области
  • Избирательные участки в Псковской области
    Фото: избирательная комиссия Псковской области
  • Избирательные участки в Псковской области
    Фото: избирательная комиссия Псковской области
  • Избирательные участки в Псковской области
    Фото: избирательная комиссия Псковской области

Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Если ранее вы подали заявление о дистанционном электронном голосовании, то вам будет доступен портал. Для входа на портал необходимо отключить VPN.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Кроме того, на протяжении трёх дней голосования в Пскове будет работать Центр общественного наблюдения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 сентября 2023

Андрей Беляев поднялся на 14 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов

07 сентября 2023

«А то проиграешь!»: псковские випы поделились воспоминаниями о выборах

07 сентября 2023

596 избирательных участков будут работать в Псковской области

07 сентября 2023

ВИДЕО. В Пскове презентовали Центр общественного наблюдения за выборами

07 сентября 2023

Михаил Иванов объяснил причины проведения сессии гордумы в необычные сроки

07 сентября 2023

Митрополит Тихон вновь занял второе место в федеральном медиарейтинге «Псковской правды»

07 сентября 2023

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос в 3,6 раза

07 сентября 2023

Началась 14-я сессия Псковской гордумы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...