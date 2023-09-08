Гриб-сороконожку нашли в Пушкиногорском районе

09:43, 08 сентября 2023, ПАИ

Гриб-сороконожку обнаружил житель Пушкиногорского района в день сбора грибов. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».

«7 сентября – День сбора грибов – праздник грибников. В этот день непременно стоит сходить в лес в поисках этих удивительных существ – грибов. Текущий год радует любителей тихой охоты, но 7 сентября – особенный день», – рассказал житель Пушкиногорского района Аркадий Васильев.

Он также поделился фотографиями необычных грибов, найденных в этот день.

«Но самой удивительной находкой стал гриб-сороконожка. За 47 лет грибного стажа такая находка у меня впервые – чудеса, да и только», – отметил грибник.

Ранее необычный гриб обнаружили в Великолукском районе.