Гриб-сороконожку нашли в Пушкиногорском районе
Гриб-сороконожку обнаружил житель Пушкиногорского района в день сбора грибов. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».
«7 сентября – День сбора грибов – праздник грибников. В этот день непременно стоит сходить в лес в поисках этих удивительных существ – грибов. Текущий год радует любителей тихой охоты, но 7 сентября – особенный день», – рассказал житель Пушкиногорского района Аркадий Васильев.
Он также поделился фотографиями необычных грибов, найденных в этот день.
«Но самой удивительной находкой стал гриб-сороконожка. За 47 лет грибного стажа такая находка у меня впервые – чудеса, да и только», – отметил грибник.
Ранее необычный гриб обнаружили в Великолукском районе.
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