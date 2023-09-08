Илья Стрелков: Штаб общественного наблюдения фиксирует очень высокую явку на ДЭГ

11:25, 08 сентября 2023, ПАИ

Ход дистанционного электронного голосования на выборах в Псковской области прокомментировал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«Штаб общественного наблюдения фиксирует очень высокую явку на дистанционное электронное голосование в Псковской области. За мной экран, на котором видно, что у нас уже проголосовало 38 % от числа зарегистрированных заявлений на ДЭГ. Это хорошая явка, это говорит о том, что люди доверились избирательной системе. Это удобно, а голосуют в основном те люди, которые сейчас реально находятся на рабочих местах. Они подали заявления, чтобы сэкономить свои выходные дни – съездить на дачу или отдохнуть», – отметил Илья Стрелков.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.