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Общество

Не оставаться равнодушными к жизни и прийти на участки призвал псковичей Антон Минаков

Не оставаться равнодушными к жизни и судьбе родной земли и прийти на избирательные участки призвал жителей региона депутат областного Собрания, кандидат в губернаторы Псковской области Антон Минаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: пресс-служба областного Собрания
 

«Сегодня стартовал первый день выборов, голосование будут проходить ещё 9 и 10 сентября. Обязательно приходите на избирательные участки. На мой взгляд, если человек не ходит на выборы, он тем самым выказывает безразличие к тому, что происходит в его родном селе, городе, области. Я думаю, ни для кого не составит особого труда найти за выходные буквально 10-15 минут, чтобы прийти на избирательный участок и отдать голос за кандидата, которому он доверяет», – обратился Антон Минаков с призывом к гражданам принять участие в губернаторских выборах.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

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