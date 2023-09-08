«Удобно и быстро»: Юрий Сорокин поддержал своего кандидата в губернаторы с помощью ДЭГ

12:47, 08 сентября 2023, ПАИ

Удобно и быстро – вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин сделал выбор в пользу ДЭГ и поддержал своего кандидата в губернаторы в первый день голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Сегодня в нашем регионе стартовали выборы губернатора. Как и многие наши жители, утром тоже принял участие в голосовании: воспользовался системой ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Очень удобно и быстро: процесс занял не больше минуты», – поделился Юрий Сорокин.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.