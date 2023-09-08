Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Севастьянов уверен, что явка избирателей на трёхдневных выборах будет высокой

Председатель комитета по законодательству и МСУ Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов уверен, что явка избирателей на трёхдневных выборах будет высокой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото пресс-службы областного Собрания

«Я сегодня появился на своём избирательном участке около десяти часов утра, и было приятно видеть, что люди уже стояли и ждали. Сегодня есть различные формы голосования – кому-то удобнее в приложении проголосовать, а кто-то, как я, любит по старинке прийти на избирательный участок, посмотреть, как мои односельчане участвуют в жизни нашего региона», - рассказал Алексей Севастьянов на избирательном участке в Изборске, проголосовав за кандидатов в губернаторы и в депутаты Собрания Печорского муниципального округа.

Участие в выборах, по мнению депутата, определяет завтрашний день. «Отремонтированные дороги, новые школы и детские сады – за это всё мы сегодня голосуем, за наше завтра, а не за какое-то необозримое будущее», - отметил важность губернаторских выборов Алексей Севастьянов.

В Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Часть Октябрьского проспекта временно перекроют в Пскове

08 сентября 2023

Часть улицы Юбилейной в Пскове перекроют с 11 сентября

08 сентября 2023

Псковичей приглашают посмотреть на старинные костяные писала в Изборском музее

08 сентября 2023

6,99% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00

08 сентября 2023

59% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

08 сентября 2023

Депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова проголосовала с помощью ДЭГ

08 сентября 2023

Благодаря диспансеризации у псковича вовремя выявили рак прямой кишки

08 сентября 2023

«Душа земли Псковской» Елена Савченко проголосовала на выборах губернатора


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...