Наталья Исакова с помощью ДЭГ проголосовала на выборах губернатора
Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова проголосовала на выборах губернатора Псковской области с помощью ДЭГ. Об этом сообщает «Псковская правда».
«Удобно проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в пятницу и с чистой совестью уйти отдыхать на выходные», – поделилась она.
По её словам, она уже проголосовала с помощью ДЭГ.
«Это очень удобно, доступно, современно, надёжно», – подчеркнула Наталья Исакова и призвала всех жителей региона последовать её примеру. «Тем более что в выходные обещают хорошую погоду. Можно посвятить время семье», – добавила она.
Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.
Главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский»