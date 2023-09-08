Наталья Исакова с помощью ДЭГ проголосовала на выборах губернатора

18:22, 08 сентября 2023, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова проголосовала на выборах губернатора Псковской области с помощью ДЭГ. Об этом сообщает «Псковская правда».

«Удобно проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в пятницу и с чистой совестью уйти отдыхать на выходные», – поделилась она.

По её словам, она уже проголосовала с помощью ДЭГ.

«Это очень удобно, доступно, современно, надёжно», – подчеркнула Наталья Исакова и призвала всех жителей региона последовать её примеру. «Тем более что в выходные обещают хорошую погоду. Можно посвятить время семье», – добавила она.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.