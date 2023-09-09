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Политика

ВИДЕО. Итоги первого дня голосования подвели в штабе наблюдения за выборами Псковской области

Пресс-конференция, посвящённая подведению итогов первого дня голосования на выборах губернатора Псковской области, состоялась в общественном штабе наблюдения за выборами, передает корреспондент ПАИ.

 

Итоги дня прокомментировал руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области Илья Стрелков. Он отметил, что нарушений и жалоб на выборах не зафиксировано. Избирательный процесс, по его словам, прошёл кристально чисто и прозрачно.

Добавим, что в здании «Команды 2018» в Пскове работает Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области.

В центре находится мультимедийная панель, транслирующая видео с избирательных участков. Отметим, что Центр общественного наблюдения работает на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу: улица Некрасова, 19. В ЦОН также действует горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

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