ВИДЕО. Итоги первого дня голосования подвели в штабе наблюдения за выборами Псковской области

22:35, 08 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая подведению итогов первого дня голосования на выборах губернатора Псковской области, состоялась в общественном штабе наблюдения за выборами, передает корреспондент ПАИ.

Итоги дня прокомментировал руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области Илья Стрелков. Он отметил, что нарушений и жалоб на выборах не зафиксировано. Избирательный процесс, по его словам, прошёл кристально чисто и прозрачно.

Добавим, что в здании «Команды 2018» в Пскове работает Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области.

В центре находится мультимедийная панель, транслирующая видео с избирательных участков. Отметим, что Центр общественного наблюдения работает на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу: улица Некрасова, 19. В ЦОН также действует горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков.