В первый день голосования в Псковской области не зафиксировано ни одного нарушения и жалобы

21:08, 08 сентября 2023, ПАИ

В общественном штабе наблюдения за выборами в Псковской области подвели итоги первого дня голосования. Итоги дня прокомментировал руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области Илья Стрелков сегодня, 8 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Он отметил, что нарушений и жалоб на выборах не зафиксировано. Избирательный процесс прошёл кристально чисто и прозрачно.

Также общественный штаб посетили два кандидата в губернаторы – Пётр Алексеенко от КПРФ и Игорь Романов от «Партии Роста».

Кроме того, уже проголосовали 71 % подавших заявления на ДЭГ в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.