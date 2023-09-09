Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках

Общественные наблюдатели работают на участковых избирательных комиссиях в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук

Всего за ходом голосования следит порядка 90 человек.

Напомним, что в Псковской области всего к выборам в Псковской области подготовили более 590 наблюдателей.

Отметим, что в Псковской области 8 сентября открылось 596 избирательных участков. Тогда началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 сентября 2023

16,49% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 15:00

09 сентября 2023

79% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

09 сентября 2023

Псковичи смогут купить сельхозпродукцию местных производителей 16 сентября

09 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Выборы в Псковской области

09 сентября 2023

До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября

09 сентября 2023

Игорь Дитрих проголосовал на выборах губернатора Псковской области

09 сентября 2023

Первокурсники университета ФСИН приняли присягу в Пскове

09 сентября 2023

Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...