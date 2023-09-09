Порядка 90 наблюдателей следят за ходом выборов в Великих Луках

13:19, 09 сентября 2023, ПАИ

Общественные наблюдатели работают на участковых избирательных комиссиях в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук















Всего за ходом голосования следит порядка 90 человек.

Напомним, что в Псковской области всего к выборам в Псковской области подготовили более 590 наблюдателей.

Отметим, что в Псковской области 8 сентября открылось 596 избирательных участков. Тогда началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.