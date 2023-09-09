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Политика

ВИДЕО. Итоги второго дня голосования подвели в штабе наблюдения за выборами Псковской области

Пресс-конференция, посвящённая подведению итогов второго дня голосования на выборах губернатора в Псковской области, состоялась в общественном штабе наблюдения за выборами в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Итоги дня прокомментировал руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области Илья Стрелков. Он подчеркнул, что явка избирателей составила 19,73 %. «Это достаточной хорошая явка для двух дней голосования. Активный день будет завтра. Завтра ждём основной поток избирателей», – отметил руководитель штаба.

Помимо этого, председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва рассказала, что центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области во второй день голосования, 9 сентября, работал в штатном режиме.

«Центр видеонаблюдения за выборами в Псковской области работал сегодня в штатном режиме. День был особый, об этом говорили все. Это второй день голосования. Наш центр посетили депутаты Псковского областного Собрания и заместитель губернатора Псковской области. Наши двери открыты, мы ждём завтрашнего дня», – отметила Наталья Горбачёва.

Отметим, что центр общественного наблюдения работает на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу улица Некрасова, 19. В ЦОН также работает горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Добавим, что сегодня завершился второй день голосования на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 8:00.

Напомним, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

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