Почти пять тысяч зрителей посетили оперу «Борис Годунов» в Псковском кремле

07:20, 10 сентября 2023, ПАИ

Почти пять тысяч зрителей посетили оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которую артисты Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева поставили в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Псковичи и гости города наградили солистов оперы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра и, конечно, самого маэстро Валерия Гергиева продолжительными овациями. Крики «браво» ещё долго не смолкали», – прокомментировали там.

Также в ТКД добавили, что такие мероприятия помогают людям погрузиться в мир искусства, забыть о повседневных заботах и насладиться красотой и глубиной оперы.

«Мы надеемся, что такие события будут происходить ещё чаще и приносить радость всем жителям нашего региона. Вместе мы создаём и сохраняем культурное наследие нашей земли», – подчеркнули в Театрально-концертной дирекции.

Напомним, что показ оперы прошёл при поддержке областного правительства, Минкультуры, Росконцерта и РЖД.