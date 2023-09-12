Илья Никитин: Нарушений во время выборов зафиксировано не было

21:55, 10 сентября 2023, ПАИ

Нарушений во время выборов губернатора Псковской области зафиксировано не было. Об этом заявил секретарь общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области Илья Никитин в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«В целом всё прошло гладко. <...> Наблюдатели находились у нас на каждом из участков, они периодически присылали нам забавные моменты. Например, когда семьи приходили голосовать целыми поколениями или всякую живность, которая обитает в районах. Но нарушений ими зафиксировано не было», – подчеркнул секретарь общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области.

Он добавил, что некоторым понадобилась помощь для участия в голосовании. В большинстве случаев вопросы касались проведения ДЭГ, механизма голосования, некоторые звонили и спрашивали, где находится их избирательный участок.

Илья Никитин отметил, что ему понравились моменты, когда люди приходили на избирательные участки со своими питомцами. «Я приверженец собак, но всегда выбираю псковского барсика как наиболее динамичного, подвижного. Он, кстати, выиграл танцевальный батл среди прочего мультимедийного электората», – добавил гость «Ночи выборов».

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.