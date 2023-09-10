Наблюдатель за ДЭГ в Псковской области: Никаких проблем не выявили

22:15, 10 сентября 2023, ПАИ

Никаких проблем с проведением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области не было выявлено. Об этом сообщил наблюдатель за ДЭГ в регионе Максим Брюшкин в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«На сегодня могу сказать, что никаких проблем с ДЭГ не было. Зарегистрировался отлично, получил личный кабинет, где увидел всё, что обещали: и транзакции, и статистику выборов. Понаблюдал, как идут транзакции, всё ровно, проблем с доступом к порталу не наблюдалось. Статистика нормальная», – отметил он.

Кроме того, Максим Брюшкин рассказал, что все транзакции записываются в блокчейн [выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков. – ПАИ] и так формируются все дни. «Чтобы расшифровать блокчейн, нужно несколько ключей», – подчеркнул наблюдатель.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.