Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Наблюдатель за ДЭГ в Псковской области: Никаких проблем не выявили

Никаких проблем с проведением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области не было выявлено. Об этом сообщил наблюдатель за ДЭГ в регионе Максим Брюшкин в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«На сегодня могу сказать, что никаких проблем с ДЭГ не было. Зарегистрировался отлично, получил личный кабинет, где увидел всё, что обещали: и транзакции, и статистику выборов. Понаблюдал, как идут транзакции, всё ровно, проблем с доступом к порталу не наблюдалось. Статистика нормальная», – отметил он.

Кроме того, Максим Брюшкин рассказал, что все транзакции записываются в блокчейн [выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков. – ПАИ] и так формируются все дни. «Чтобы расшифровать блокчейн, нужно несколько ключей», – подчеркнул наблюдатель.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 сентября 2023

Алексей Наумец выразил надежду на победу действующего губернатора Псковской области

10 сентября 2023

Наталья Фёдорова: Выборная кампания в Псковском районе прошла в рабочей обстановке

10 сентября 2023

Удобство ДЭГ для предпринимателей отметил Игорь Романов

10 сентября 2023

Антон Минаков: Рано делать выводы до объявления итогов голосования

10 сентября 2023

Кристина Лунёва: Я убеждена, что ДЭГ будут использовать повсеместно

10 сентября 2023

Федеральный эксперт поблагодарила наблюдателей за работу на выборах в Псковской области

10 сентября 2023

Александр Малькевич: Люди Херсонщины следили за выборами в Псковской области

10 сентября 2023

Названы результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...