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Политика

Федеральный эксперт поблагодарила наблюдателей за работу на выборах в Псковской области

Заместитель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова поблагодарила общественных наблюдателей из Псковской области за работу на выборах в Псковской области. Об этом она сказала в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2023» в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

Фото: ПАИ

«Сегодня здесь мы находимся на площадке «Ночи выборов» и подводим итоги избирательных кампаний по всей стране, обсуждаем сегодня и новые регионы. Сейчас у нас эксперты в сфере политтехнологий и юриспруденции подводят итоги избирательных кампаний и обсуждают тренды, чтобы начать подготовку к следующей избирательной кампании», – отметила Алёна Булгакова.

Помимо этого, она поблагодарила общественных наблюдателей из Псковской области. «Я хочу также большое спасибо сказать коллегам за то, что кампания проходила с высокой конкретностью – она прослеживалась на всех этапах, на всех стадиях избирательного процесса и в дни выборов», – сказала Алёна Булгакова.

Гостья эфира обратила внимание, что ей особо приятно, что «была здоровая конкуренция на избирательных участках». «Также хочется отметить, что атмосфера праздника царила все три дня на всех избирательных участках нашей страны. Мы очень благодарны за такой креативный подход», – заключила она. 

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

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