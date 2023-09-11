Пётр Алексеенко поблагодарил проголосовавших за КПРФ псковичей

23:37, 10 сентября 2023, ПАИ

Кандидат в губернаторы Псковской области (от КПРФ) Пётр Алексеенко поблагодарил всех, кто отдал голос за партию на прошедшем голосовании. Слова благодарности он выразил в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Спасибо всем, кто участвовал в этих выборах, и тем, кто проголосовал за кампанию партии КПРФ, а не за кандидата», – сказал он.

Пётр Алексеенко также отметил, что выборы главы региона проходят в непростых условиях, и подчеркнул, что в избирательной кампании необходимы единство и сплочённость.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.