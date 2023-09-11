Алексей Наумец выразил надежду на победу действующего губернатора Псковской области

23:30, 10 сентября 2023, ПАИ

Надежду на победу действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на прошедшем голосовании выразил кандидат в сенаторы от Псковской области, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России Алексей Наумец в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Самое главное, что я увидел, объехав сейчас Псковской область, – это любовь людей, их отношение к действующей власти. Я надеюсь, то, что я увидел эмоционально – подтвердится цифрами и действующий губернатор заслуженно победит», – отметил он.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.