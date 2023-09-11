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Политика

Мужество работающих в Псковской области людей отметил Александр Малькевич

Личное мужество людей, которые работают в Псковской области, очень дорогого стоит, отметил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

Александр Малькевич

«Моё отношение к [губернатору Псковской области. – ПАИ] Михаилу Ведерникову хорошо известно. Он в самых непростых ситуациях зарекомендовал себя как человек слова. Был фактически на передовой, на правом берегу Днепра, чтоб помогать жителям Херсонщины, хотя тогда это было опасно. [Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике. – ПАИ] Александр Серавин – человек не кабинетный, готовый в бронежилете быть там, где создается русский мир.

В Херсоне, осеннем обстреливаемом Херсоне, мы пили чай с Александром Игоревичем. <...> Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов мало того, что профессионал и человек высокой культуры и эрудиции, он ещё и человек большого мужества. Работая на референдуме в Донецке, попала под обстрел гостиница, где жил он, жил его коллега зампред питерского горизбиркома Олег Зацепа. Гостиницу закидали минами укрофашисты, они спасались тогда в укрытии. Это такие вещи, о которых стесняются говорить. Помимо профессионализма, личное мужество людей, которые работают в Псковской области, очень дорогого стоит, я правда снимаю шляпу перед ними в этом плане», – рассказал Малькевич.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций подчеркнул, что жители Херсонской области благодарны за помощь, которая им оказывается по сей день.

«Невзирая на кампанию по выбору высшего должностного лица региона, которая сейчас проходит, ваши люди – политики, чиновники, общественные деятели – находят время, чтобы помогать тем, кому непросто, кому это нужно. Это действительно очень ценится здесь, в новых регионах», – отметил Александр Малькевич.

Он добавил, что ежегодно приезжает в Псковскую область и видит, как регион преображается, как развиваются СМИ. «Это все командная работа, информационные посылы, которые идут от первого лица», – подчеркнул Александр Малькевич.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

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