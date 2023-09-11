Наталья Фёдорова: Выборная кампания в Псковском районе прошла в рабочей обстановке

23:26, 10 сентября 2023, ПАИ

Выборная кампания в Псковском районе прошла спокойно и в рабочей обстановке. Об этом заявила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2023» в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Эти три месяца прошли нормально, всё было в рабочей обстановке, потому что в районе много объектов, а предвыборная кампания шла параллельно, и расслабляться было некогда. Мы работали очень много», – отметила Наталья Фёдорова.

Она также напомнила, что в районе, как и во всём регионе, прошли выборы с помощью ДЭГ. По её словам, в районе много жителей воспользовались таким форматом голосования. «Особенно это было видно по новым микрорайонам, потому что жителям удобнее проголосовать именно дистанционно. Такая форма нашла отклик, и думаю, что будет востребована в будущем. Считаю, что наша кампания прошла спокойно, у нас очень много участков, и все они работали хорошо и организованно», – обратила внимание глава муниципалитета.

Наталья Фёдорова отметила, что жителям района не нужно было «впустую обещать». «Люди видели реальные дела. Получилось, что в этот раз было большое доверие. Уже даже поступали инициативы. У нас много ТОС и много поддержки от жителей. Они уже очень грамотно подходят к планированию дальнейшей деятельности. Так что у нас реальные дела и реальные планы», – заверила глава района.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.