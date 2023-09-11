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Политика

Валерий Зайцев: Выборы в Печорском районе прошли без нарушений и провокаций

Выборы в Печорском районе прошли без нарушений и провокаций. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

Фото: Валерий Зайцев

«Всё прошло более-менее гладко: ровно, без каких-либо нарушений и провокаций. <...> Что касается особенностей голосования в нашем районе, в Псково-Печерском монастыре было выездное голосование, специфическое мероприятие. На островах (а у нас их три) – тоже», – подчеркнул он.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

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